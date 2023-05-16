Завалей: Молодежная политика реализуется успешно, но со стороны молодежи хотелось бы инициативности

Как реализуется молодежная политика в Беларуси, в программе "Успеть до полуночи" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Завалей.

БРСМ с Министерством образования на сегодняшний день основные реализаторы молодежной политики. Это те, кто занимается ее продвижением, сказал парламентарий. "Если у молодого человека есть возможность самореализоваться, то есть государство создало эти условия для самореализации, то в принципе молодежная политика реализуется успешно, - считает депутат. - Молодежная политика должна создавать условия для молодого человека, чтобы он сам был успешным в карьерном, в профессиональном смысле".

Игорь Завалей отметил, что для реализации молодых людей в семейном плане тоже все делается. В образовании - молодой человек может позволить себе учиться, несмотря на то, где он родился и какой у него доход. "Просто чтобы оказаться в университете бесплатно, надо хорошо учиться. Все зависит только от тебя", - подчеркнул парламентарий.

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По его словам, в части молодежной политики всегда есть над чем работать, а со стороны молодежи хотелось бы инициативности. "Здесь есть момент, который бы мог дополнить тот ресурс, который мы не добираем. И это на самом деле хромает. В Советском Союзе коллективизмом воспитывался человек, то есть мы должны были сообща всем народам решить какую-то проблему. Я не говорю, что возвращаться к этому, - подчеркнул депутат, - я говорю, что сейчас преобладает индивидуализм. То есть каждый на первое место ставит себя".