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Завалей: TikTok многие до сих пор воспринимают как какую-то игрушку, а это основной механизм воздействия на 10-летних
Как влияют гаджеты и мобильные приложения на воспитание детей, в программе "Успеть до полуночи" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Завалей.
TikTok многие до сих пор воспринимают как какую-то игрушку, говорит парламентарий. "Ну, есть и есть, дети там, а это основной сейчас механизм воздействия на 10-летних, 12-летних".
По его словам, на этих платформах с короткими видео уже сейчас воспитывается не одно поколение, начиная с 10 лет и даже раньше. Депутат признался, что его ребенку 5 лет, он просматривает shorts в YouTube, переходит с просмотра мультиков на короткие видео, его засасывает. Это становится его времяпровождением.
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Комментируя идею ведущей, что неплохо бы и в Беларуси запретить на программном и законодательном уровне просматривать ролики дольше 40 минут в день, парламентарий отметил, что это хорошая идея. "Может, нас кто-то увидит в этом интервью. Наша страна нуждается в этом, потому что это как болезнь, когда больше часа в день проводишь с мобильником, даже больше 30 минут, мне кажется, это уже зависимость".
По его словам, Китай может себе позволить контроль TikTokа потому, что у них есть ресурс, у них находятся сервера. "Мы этого не можем на законодательном плане сделать, - сказал депутат. - Это только чтобы у нас было какое-то соглашение, которое мы потом ратифицируем".
Хорошая идея, подметил он. "Может, кто-то услышит, чтобы договориться на правительственном уровне о том, чтобы мы могли здесь это у себя сделать", - резюмировал Игорь Завалей.
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