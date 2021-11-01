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Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Андрей Дедков - в проекте "Мы - белорусы"
Пандемия стала испытанием для всех, и особенно для тех, кто на передовой. Люди в белых халатах изо дня в день борются за каждую жизнь, рискуя собственной.
Герой нашего следующего сюжета каждый раз выходит на смену как на маленькую войну, и порой его рабочий день перерастает в бессонную неделю. В проекте Агентства теленовостей "Мы - белорусы" - заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Андрей Дедков.
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