ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Завершается образование участковых избиркомов по выборам депутатов

Образование участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7 созыва завершается сегодня.

В северном регионе страны по числу участков для голосования их будет 768. В каждую комиссию, согласно законодательству, должно входить от 5 до 19 человек. Выдвижение представителей в их состав завершилось накануне.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все