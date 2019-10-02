Завершается образование участковых избиркомов по выборам депутатов

Образование участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7 созыва завершается сегодня.



В северном регионе страны по числу участков для голосования их будет 768. В каждую комиссию, согласно законодательству, должно входить от 5 до 19 человек. Выдвижение представителей в их состав завершилось накануне.