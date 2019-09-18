Завершается оперативное учение Беларуси и России "Щит Союза - 2019"

Учение проходит раз в два года на территории двух стран, по очереди. И так сложилось, что на сентябрь выпадает проверка боеготовности. В Беларуси - это маневры "Запад", в России - "Щит Союза". Для белорусских и российских военнослужащих учения проходят в два этапа. Напомним, в них задействовано 12 тысяч человек. До 8-ми тысяч от России и более 4-х тысяч от Беларуси. Это 120-я и 19-я гвардейские отдельные механизированные бригады Северо-Западного оперативного командования. В ходе маневров на полигоне задействовано до 950 единиц боевых машин, в том числе более 230 танков, 240 артиллерийских систем, а также до 70 самолетов и вертолетов. К слову, оборона - основной сценарий нынешних маневров. Во взаимодействии с российскими коллегами группировке войск двух стран удалось выполнить поставленные задачи. В Нижегородской области работает съемочная группа Агентства теленовостей.



