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Завершается оперативное учение Беларуси и России "Щит Союза - 2019"
На полигоне под Нижним Новгородом завершается оперативное учение Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Сегодня силы двух стран отразили очередную атаку условного противника. Работала артиллерия, танки, зенитные и ракетные комплексы.
Учение проходит раз в два года на территории двух стран, по очереди. И так сложилось, что на сентябрь выпадает проверка боеготовности. В Беларуси - это маневры "Запад", в России - "Щит Союза". Для белорусских и российских военнослужащих учения проходят в два этапа. Напомним, в них задействовано 12 тысяч человек. До 8-ми тысяч от России и более 4-х тысяч от Беларуси. Это 120-я и 19-я гвардейские отдельные механизированные бригады Северо-Западного оперативного командования. В ходе маневров на полигоне задействовано до 950 единиц боевых машин, в том числе более 230 танков, 240 артиллерийских систем, а также до 70 самолетов и вертолетов. К слову, оборона - основной сценарий нынешних маневров. Во взаимодействии с российскими коллегами группировке войск двух стран удалось выполнить поставленные задачи. В Нижегородской области работает съемочная группа Агентства теленовостей.
К бою подключается авиация
Ударные группы из числа истребителей Су сил Беларуси и России, поддержка вертолетов. Огневое поражение наступающему врагу наносят РЗСО "Смерч", "Ураган" - работает артиллерия! После удачного отражения атаки войска переходят в контратаку. Для этого специальные машины проводят разминирования поля и вперед идут танки. Отметим, что полигон Мулино - крупнейший в Европе. Это значит, что развернуться тут могут практически любые рода войск. Именно поэтому совместное учение "Щит Союза" проводят тут.
Характер нынешних учений - оборонительный
Основная цель - борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. По предварительной оценке, все задачи выполнены. В военном ведомстве так же отметили, что за время проведения учения система управления показала высокую степень устойчивости. Это значит, что войска двух стран, работая в тандеме, шагают в ногу.
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