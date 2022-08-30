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Завершается подготовка к учениям "Восток-2022" - кто примет участие в маневрах?
На финишной прямой подготовка к международным стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022". Они пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа. В них примут участие более 50 тысяч человек. Будут задействованы свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей и катеров. В маневрах примут участие оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Беларуси и Китая. Будут отрабатываться варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников.
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