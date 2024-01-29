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Завершается регистрация кандидатов в депутаты - какие оценки наблюдателей

Завершается регистрация кандидатов в депутаты. Завтра заключительный день. С 31 января по 24 февраля пройдет период агитации. 25 февраля, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством.

Отказать в регистрации могут по причине несоответствия документов требованиям. В биографии потенциального парламентария не должно быть факта привлечения к уголовной ответственности. Выдвигаемые кандидаты в депутаты не должны иметь гражданства другого государства, также иных документов иностранных государств, предоставляющих права на льготы и преимущества. Пример - карта поляка. Проверяют и подписи. Если количество недостоверных превышает 15 %, проводится доппроверка еще 15 процентов подписей. За недостаточное количество - тоже отказ. На обжалование в регистрации окружной, территориальной комиссии в вышестоящую территориальную комиссию есть три дня. И столько же после - в суд (областной, минский городской, районный). Решение суда по избирательному спору является окончательным.

Полное соответствие тому, как требует ваше законодательство о выборах. Очень серьезные были и кандидаты сегодня, и команда избирательная очень сильная. Я думаю, успех нас ждет в организационном плане на этом участке.
Алексей Сазонов, международный наблюдатель от Миссии СНГ (Россия)
Замечаний нет. Прошло заседание комиссии ровно, спокойно, были аргументированы ответы по отказу к регистрации кандидатов в депутаты. Пока все предельно понятно. Надеемся, что будет так и дальше. Прежде всего смотрим на соответствие претендентов, которые сегодня претендуют на звание депутата Палаты представителей, требованиям, которые выдвигает избирательное законодательство, смотрим работу окружных комиссий по проверке документов, по единому подходу ко всем прецедентам в Палату представителей и в целом смотрим на применение избирательного законодательства Республики Беларусь.
Светлана Власова, международный наблюдатель от миссии СНГ

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