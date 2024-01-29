Завершается регистрация кандидатов в депутаты - какие оценки наблюдателей

Замечаний нет. Прошло заседание комиссии ровно, спокойно, были аргументированы ответы по отказу к регистрации кандидатов в депутаты. Пока все предельно понятно. Надеемся, что будет так и дальше. Прежде всего смотрим на соответствие претендентов, которые сегодня претендуют на звание депутата Палаты представителей, требованиям, которые выдвигает избирательное законодательство, смотрим работу окружных комиссий по проверке документов, по единому подходу ко всем прецедентам в Палату представителей и в целом смотрим на применение избирательного законодательства Республики Беларусь.

Светлана Власова, международный наблюдатель от миссии СНГ