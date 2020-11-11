Завершается реконструкция площади Богушевича

Основная работа сделана. Движение по кольцу полностью открыто. Организованы все необходимые пешеходные переходы и автобусные остановки с карманами для общественного транспорта. Установлены светофоры. На кругу применена экспериментальная разметка: выделены островки, разделяющие встречные потоки движения, и участки, по которым нельзя ехать.