ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Завершается реконструкция площади Богушевича

Основная работа сделана. Движение по кольцу полностью открыто. Организованы все необходимые пешеходные переходы и автобусные остановки с карманами для общественного транспорта. Установлены светофоры. На кругу применена экспериментальная разметка: выделены островки, разделяющие встречные потоки движения, и участки, по которым нельзя ехать.

Сейчас на площадке работают специалисты центра управления дорожным движением: настраивают датчики для регистрации транспортных потоков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все