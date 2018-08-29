Завершается реконструкция в брестском аэропорту, после которой воздушная гавань сможет принимать современные боинги и даже суда дальнемагистрального сообщения. Ранее таких возможностей у аэропорта не было. Привести в порядок местный аэропорт - тоже поручение Президента. Здесь Александр Лукашенко был год назад. Также прозвучало требование внести предложения по загрузке воздушной гавани, ведь на тот момент аэропорт почти не использовался. Так будут ли регулярные рейсы, каковы перспективы региональной авиации? Репортаж Виктории Потони.

В советские времена брестский аэропорт был востребован. Отсюда выполнялись рейсы в 15 городов, среди которых Киев, Москва, Кишинев. Летали даже в соседний Минск. Самый рекордный год - 1985, здесь приняли 100 тысяч пассажиров и 700 тонн грузов. Сегодня эти цифры в разы меньше, круглогодичных рейсов нет. С весны до осени из Бреста летают самолеты в Калининград, Болгарию, Черногорию. Зимой - в Египет. Возможностью отдохнуть на море или навестить родственников люди активно пользуются.

Ирина Мещерякова - постоянный пассажир направления Брест - Калининград. В Беларусь ездит на лечение, останавливается у сестры. Уровень и доступность медицины привлекает россиянку, и это для нее единственный удобный путь.

О регулярных рейсах мечтают не только пассажиры, но и работники аэропорта, потому как приходится большую часть времени простаивать. Тем более что возможности авиаплощадки модернизируют.

Сейчас в аэропорту завершается реконструкция, ведь последний раз ремонт здесь проводили 30 лет назад. А воздушная гавань была ограничена в приеме самолетов современных типов. Параметры взлетно-посадочной полосы остались прежними. Асфальтобетонное покрытие усовершенствовано - это три слоя. Расширены карманы для разворота самолетов.

Ремонтные работы планируется завершить в ближайший месяц. Также заменят светосигнальную систему на более экономичную. После реконструкции аэропорт способен принимать всю линейку боингов, в том числе дальнемагистральные воздушные суда 667/300 ЕР, которые способно пролетать без остановки до 11 тысяч километров. Планируют активнее развивать и грузоперевозки с Востока на Запад.

Привести в порядок местный аэропорт - поручение Главы государства. Здесь Александр Лукашенко был год назад. Также прозвучало и требование внести предложения по загрузке воздушной гавани, ведь на тот момент аэропорт почти не использовался и принимал всего два рейса в неделю.

Вопрос развития региональной авиации касается всей страны. Это, в том числе, туристическая и бизнес-привлекательность региона. Иногда инвесторы отказываются терять время в дороге, простаивать в очередях на границе. Логистика, по мнению специалистов, влияет на бизнес-климат области.