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Завершается строительство Дома милосердия в Слониме
В Слониме на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора завершается строительство Дома милосердия. Остались лишь отделочные работы. Возведение комплекса - инициатива настоятеля прихода, протоиерея Виктора Боковца. Оно идет на пожертвования прихожан и настоятеля. Перед постройкой здания проведены археологические раскопки. Исследователи обнаружили различные предметы, начиная с 5 века: гвозди, подковы, остатки керамической посуды, фрагменты кафеля. Строительство Дома милосердия началось в 2018 году. Комплекс рассчитан приблизительно на 20 комнат. В каждой келье - все необходимые удобства.Спасо-Преображенский кафедральный собор Слонима самый большой храм в Гродненской области и третий по величине во всей Беларуси.
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