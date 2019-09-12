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Завершается украшение Минска ко Дню города

Минск завершает подготовку ко Дню города. На улицах все больше праздничных композиций и декора. Столицу украшают миллионы цветов и тематические конструкции. А возле Ратуши появился двухъярусный торт со свечками. На Октябрьской площади сейчас идет монтаж сцены, где впервые пройдет праздничный концерт и торжественная церемония награждения победителей конкурса "Минчанин года".

Одной из самых масштабных декораций стало панно на фасаде педагогического университета. Оно состоит из пяти тысяч флажков и разных элементов. Также в столице появилось и несколько тематических фотозон.

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