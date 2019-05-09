Завершат праздничные торжества телепроект "Площадь Победы" и салют в Минске и областных центрах

На площадке у Вечного огня развернется концертная программа "Беларусь помнит".



Под открытым небом прозвучат песни военных лет в исполнении звезд белорусской эстрады. Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал "Беларусь 1". Начало в 21:30. Обращаем внимание, что "Панорама" сегодня выйдет в эфир в 20:30.







И, конечно, финальным аккордом Дня Победы станет яркий праздничный салют. Огненная феерия из 30 залпов в Минске и областных центрах озарит небо в 23:00. В столице по традиции залпы будут даны в парке Победы, на территории бывшего аэропорта Минск 1, на берегу водохранилища Дрозды и в микрорайоне Уручье, а также из парков Горького и Янки Купалы.