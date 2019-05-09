3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Завершат праздничные торжества телепроект "Площадь Победы" и салют в Минске и областных центрах
На площадке у Вечного огня развернется концертная программа "Беларусь помнит".
Под открытым небом прозвучат песни военных лет в исполнении звезд белорусской эстрады. Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал "Беларусь 1". Начало в 21:30. Обращаем внимание, что "Панорама" сегодня выйдет в эфир в 20:30.
И, конечно, финальным аккордом Дня Победы станет яркий праздничный салют. Огненная феерия из 30 залпов в Минске и областных центрах озарит небо в 23:00. В столице по традиции залпы будут даны в парке Победы, на территории бывшего аэропорта Минск 1, на берегу водохранилища Дрозды и в микрорайоне Уручье, а также из парков Горького и Янки Купалы.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все