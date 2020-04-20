К празднику завершен масштабный капитальный ремонт и модернизация площади Победы в Минске. Основной оригинальный материал - гранит - максимально сохранили. Полностью новое оформление у Вечного огня. Обновили и почистили бронзу всех горельефов. Яркими красками теперь светится и венок в подземном уровне. Все его 250 фрагментов, которые создали на заводе "Неман" 36 лет назад, модернизировали и снова собрали вместе. Особенно торжественный вид сегодня у ордена Победы - реставраторы работали с эксклюзивным хрусталем.



Одно из нововведений подземного уровня площади Победы в Минске - большой мультимедийный экран, информационные стенды на трех языках, а также картины по эпизодам Великой Отечественной войны.



