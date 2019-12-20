Завершен монтаж елки у городской ратуши

У городской ратуши уже выросло новогоднее дерево. Елка высотой 12 метров! На металлическом каркасе вместо зеленых веток более 80 шаров разных размеров. Бесхвойная красавица засияет по определенному алгоритму. Для этого задействовано почти 30 тысяч светодиодов. Кстати, такая конструкция в Минске появилась впервые.