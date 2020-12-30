Завершена очередная проверка по факту оскорбления милиционера

Правоохранители завершили очередную проверку пофакту оскорбления милиционера. По информации МВД, в ноябре в одном изтелеграм-каналов появилась информация о сотруднике изолятора временногосодержания Ивацевичского отдела милиции, а чуть позже - оскорбления в егоадрес. Оперативники подразделения собственной безопасности изучили оставленныевысказывания и установили личность автора. Им оказался 45-летний жительСмолевичей.