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Завершено расследование дела о беспорядках в Минске у здания ЦИП
Материалы уголовного дела о беспорядках 4 октября в Минске следствие передало в суд. Тогда 21-летний минчанин разбил камеру наблюдения, заклеил обзорное окно двери здания ЦИП и вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Задержали его на следующий день. Следователи допросили большинство участников событий, проанализировали видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, они приобщены к материалам дела. Вот как сам задержанный объяснил мотивы своего поступка.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что поддался призывам телеграм-каналов и целенаправленно участвовал в протестах. С момента задержания он находится под стражей. Следствие по беспорядкам 4 октября продолжается, любую информацию по этому делу можно сообщать по телефонам: +375 17 389 55 55, +375 44 500 31 11.
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