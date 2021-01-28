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Завершено расследование дела о беспорядках в Минске у здания ЦИП

Материалы уголовного дела о беспорядках 4 октября в Минске следствие передало в суд. Тогда 21-летний минчанин разбил камеру наблюдения, заклеил обзорное окно двери здания ЦИП и вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Задержали его на следующий день. Следователи допросили большинство участников событий, проанализировали видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, они приобщены к материалам дела. Вот как сам задержанный объяснил мотивы своего поступка.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что поддался призывам телеграм-каналов и целенаправленно участвовал в протестах. С момента задержания он находится под стражей. Следствие по беспорядкам 4 октября продолжается, любую информацию по этому делу можно сообщать по телефонам: +375 17 389 55 55, +375 44 500 31 11.

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