Завершено расследование дела о беспорядках в Минске у здания ЦИП

Материалы уголовного дела о беспорядках 4 октября в Минске следствие передало в суд. Тогда 21-летний минчанин разбил камеру наблюдения, заклеил обзорное окно двери здания ЦИП и вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Задержали его на следующий день. Следователи допросили большинство участников событий, проанализировали видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, они приобщены к материалам дела. Вот как сам задержанный объяснил мотивы своего поступка.