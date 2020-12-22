Завершено расследование дела о подпольном покерном клубе в Жлобине

Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же в баре проводились турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10 % от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по черной бухгалтерии. Подпольный покерный клуб работал на протяжении пяти лет. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Фигурантам предъявлено обвинение за предпринимательскую деятельность без лицензии с получением дохода в особо крупном размере.