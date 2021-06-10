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Завершено расследование дела в отношении администратора деструктивного чата из Жодино

Дело администратора двух радикальных телеграм-чатов Жодино рассмотрят в суде - СК завершил расследование. По данным следствия, обвиняемая с октября по март модерировала экстремистские каналы в мессенджере, созывала горожан на протесты, четко расписывая план действий - время сбора, место и маршрут движения. На сегодня девушке инкриминирована организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, а также публичное оскорбление представителя власти. После задержания в телефоне девушки следователи обнаружили факты, подтверждающие ее протестное настроение и радикальные взгляды.

Следует отметить, что сама она не привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и находилась в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Будучи допрошенной, девушка указала, что, по ее мнению, людям нужно собраться, обсудить сложившуюся обстановку в городе, но лично она пойти не смогла бы и выходить на улицы никогда не планировала.Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. При этом информационная продукция одного из указанных телеграм-каналов признана экстремистской. С октября там публиковали призывы к беспорядкам, насилию и вандализму.
Юрий Ковалевский, начальник Жодинского городского отдела Следственного комитета Беларуси

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