Завершено расследование дела в отношении администратора деструктивного чата из Жодино

Следует отметить, что сама она не привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и находилась в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Будучи допрошенной, девушка указала, что, по ее мнению, людям нужно собраться, обсудить сложившуюся обстановку в городе, но лично она пойти не смогла бы и выходить на улицы никогда не планировала. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. При этом информационная продукция одного из указанных телеграм-каналов признана экстремистской. С октября там публиковали призывы к беспорядкам, насилию и вандализму.

Юрий Ковалевский, начальник Жодинского городского отдела Следственного комитета Беларуси