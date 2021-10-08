Завершено расследование уголовного дела о взломе сети Мингорисполкома

СК Беларуси завершил расследование многоэпизодного уголовного дела, связанного со взломом сайта Мингорисполкома и массовыми беспорядками. По данным следствия, в октябре и ноябре прошлого года 35-летний мужчина взломал сайт Минского городского исполкома. Фигурант скачал записи камер видеонаблюдения, установленных в столице. Позже многие из них были размещены на деструктивных и экстремистских Telegram-каналах. 3 ноября мужчина был задержан вместе с тремя своими подельниками. Двое из которых оказались причастны ко взлому сайта Мингорисполкома. Установлено, что все мужчины принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Следствием зафиксировано таких 10 фактов.

Добытые доказательства приготовления обвиняемых к участию в массовых беспорядках и совершению погромов, поджогов, уничтожения имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти, однако фигуранты не довели свои умысле до конца поскольку были задержаны. Во время обыска изъято оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции, листовки, пиротехника и другое. Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску

И вот то, что нашли у фигуранта во время обысков - огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения, листовки с призывами к забастовке и пиротехника. Следствием зафиксировано 10 фактов участия фигурантов в погромах, блокировки дорог, уничтожения имущества и неповиновения властям с августа по ноябрь прошлого года в Минске.