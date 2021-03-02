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Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской
Готовились к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. И, кстати, она объявлена в розыск, а Следственный комитет передал документы на ее экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. Что касается обстоятельств дела, они стали известны в ходе расследования другого - в отношении Сергея Тихановского - и были выделены в отдельное производство. По данным следствия, оперативники отрабатывали тех, кто планировал организацию массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Имелась информация, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к беспорядкам и захвату зданий госорганов. Себе в команду подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И 5 августа собрались уже обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и ныне беглая Тихановская.
Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси:
"Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года. Следователями проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым - экс-кандидату и ее доверенным лицам".
Материалы переданы прокурору для направления в суд
Установлена и доказана вина 6 человек, в том числе и экс-кандидата в президенты, планировавших действия по захвату зданий и приготовлению к организации массовых беспорядков. Обвиняемым предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. К некоторым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для направления в суд.
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