Готовились к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. И, кстати, она объявлена в розыск, а Следственный комитет передал документы на ее экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. Что касается обстоятельств дела, они стали известны в ходе расследования другого - в отношении Сергея Тихановского - и были выделены в отдельное производство. По данным следствия, оперативники отрабатывали тех, кто планировал организацию массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Имелась информация, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к беспорядкам и захвату зданий госорганов. Себе в команду подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И 5 августа собрались уже обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и ныне беглая Тихановская.



