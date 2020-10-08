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Завершено строительство четырех новых станций метро
Новые четыре станции минского метро готовы. Продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию. Идет обкатка поездов. Среди ноу-хау зеленой ветки - защитные экраны по обеим сторонам платформы и траволаторы. Кроме того, по маршруту будут курсировать новые поезда Stadler. Кстати, у каждой станции есть свои особенности. "Юбилейная" - самая глубокая. "Площадь Франтишка Богушевича" - самая литературная - здесь установлены две скульптуры с цитатами писателя. А вот в оформлении станции "Ковальская Слобода" много кованых элементов. Это связано с историей деревни Ковали, которая ранее находилась на этом месте.
Пока одни станции готовятся к сдаче в эксплуатацию, метро продолжает расти. Сейчас строительно-монтажные работы уже ведутся на "Аэродромной" и "Слуцком Гостинце".
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