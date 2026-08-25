Завершилась Летняя школа молодого аналитика - какие проекты были разработаны

Завершился 3-й сезон Летней школы молодых аналитиков. Форум продлился 7 дней на базе Национального детского технопарка.

На закрытии мероприятия присутствовал и первый вице-премьер. Во время экскурсии по технопарку Николай Снопков ознакомился с разработками учащихся.

На протяжении всей недели ребята находились на площадке Национального детского технопарка. Здесь проходили ключевые лекции, открытые диалоги, диалоги у костра, даже ночные форсайт-сессии, где ребята ночью работали над проектами, которые уже недавно на торжественной церемонии закрытия смогли презентовать высоким гостям.

На торжественную церемонию закрытия приехали сразу несколько министров и первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Это был честный, откровенный разговор о реальных и конкретных делах, которые сегодня молодежь Беларуси может предложить реальному сектору экономики.

Наталья Семенюк, участница Летней школы молодого аналитика (Россия):

"Во всех их словах звучит большой жизненный опыт. Вступая в свою первую зрелость, в свою более осознанную молодость, я ищу наставления старших. Со школы с собой увезу такое важное осознание, что мы нужны им, и они нужны нам. Это даже прозвучало вслух. Для меня это большая ценность".

Первая часть проектов была подготовлена ребятами во время конкурса молодежных аналитических работ еще в мае-апреле. Сейчас они их доработали до готового продукта и впоследствии до ноября и декабря проекты будут дорабатываться до практико-применимых. Уже на этапе финальной защиты этих проектов можно будет говорить о грантовых поддержках для реализации молодежных инициатив.

"Это были семь насыщенных дней, которые включали себя как более формальную часть, так и неформальную, где мы с ребятами разрабатывали кейсы, работали над тем, чтобы сплотиться командой и сделать все наилучшим образом", - отметила участница Летней школы молодого аналитика Юлия Коваленко.

Никита Тачилкин, участник Летней школы молодого аналитика:

"В этом году мне понравился уровень. Старшее поколение передавало младшему опыт, знания и навыки. Это действительно чувствовалось. Хотелось это брать и применять в своих работах, проектах, добавляя свое визионерское видение".

Организаторы отмечают, что уровень подготовки ребят с каждым годом растет, формируется молодежное аналитическое сообщество.