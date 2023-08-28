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Завершена подготовка к учению "Боевое братство - 2023"

Завершилась подготовительная фаза учения ОДКБ "Боевое братство - 2023". Усиленная дежурная смена штаба альянса контролирует, как развертываются войска стран - участниц организации в Беларуси. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасностиАнатолий Сидоров.

По его словам, уже завершена подготовительная фаза учений, сейчас идет перегруппировка войск. Маневры продлятся до возвращения национальных контингентов в пункты постоянной дислокации. Планируется задействовать полигоны и некоторые участки местности в Брестской, Гродненской и Минской областях. На них отработают планирование и ведение разведки, в том числе с помощью беспилотников. Будут и десантирование с малых высот, корректировка огня артиллерии и наведение авиации.

В рамках "Боевого братства" пройдет несколько учений, на одном из которых отработают совместные действия формирований радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Его решили назвать "Барьер-2023".

Коллективные силы ОДКБ - это новый компонент войск. Отдельно учения с ним проводятся впервые по инициативе Республики Беларусь, что будет способствовать развитию и совершенствованию данного направления.
Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ

Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Церемония открытия состоится в Брестской крепости. Всего в маневрах задействуют более 3,5 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружений и техники. В том числе в Беларуси до 2,5 тыс. военных и 500 единиц техники и вооружений из стран ОДКБ. Организация пригласила на учение наблюдателей из Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии.

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