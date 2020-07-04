Завершились празднования Дня Независимости большим концертом "Беларусь бязмежная"

Завершились празднования Дня Независимости в столице большим концертом "Беларусь бязмежная" у стелы "Минск - город-герой". Музыкальный оупэн-эйр с участием популярных артистов и хореографических коллективов собрал сотни зрителей. В праздничной программе вечера было как минимум две кульминации. Подробности - у Нины Можейко.





Беларусь бязмежная

60 танцоров только для пролога. К этому концерту государственной важности готовятся задолго до летнего сезона. Елку наряжают с весны. В этом году над программой работали несколько месяцев. Ведь это уже традиция.

Место встречи - 45-метровая бетонная стела "Минск - город-герой". Она же основная ось концерта. Площадку органично вписали и сделали более технологичной: с интерактивным полом, гибким светом и спецэффектами. Светодиодные экраны разместили под углом в 120 градусов.

Программу поделили на пять блоков. Каждому соответствовал хештег - количество артистов под один не поместилось. Виртуальному разнообразию соответствовали и исполнители. Заслуженные и народные делили сцену с теми, кто уже успел громко заявить о себе. И кого уже полюбили камеры.

В праздничном меню горячие треки радиоротации и хиты, которые не нужно гуглить. Анжелика Агурбаш просто не могла не приехать на День Независимости. Классический черный для особых случаев.

Споем гимн вместе

Самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала республиканская акция "Споем гимн вместе". В 22:55 вся страна в унисон спела заветные строки "Мы, белорусы - мирные люди".

Праздничный салют

Ровно в 23 часа небо над Минском раскрасил праздничный салют. Яркие залпы увидели в восьми точках столицы.