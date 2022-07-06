Сегодня завершилось исследование письменных материалов девятого тома по делу Автуховича. Всего их 66. Предположительно, приговор 12 обвиняемым должен быть вынесен к октябрю. Однако и этот рубеж в судебном производстве участники процесса, в частности подсудимые, пытаются оттянуть. Сегодня за неуважение к суду главный фигурант дела Николай Автухович был удален из зала. И это нормальная международная практика. В том числе и в странах, недружелюбных к Беларуси.

Нужно отметить, что в очередной раз Автухович отказался от видео- и фотосъемки во время процесса, убеждая нашего журналиста в том, что ему даже газеты не дают читать, давя на нарушение конституционного права на информацию. Однако печатную прессу в местах, где содержится Автухович, не раздают бесплатно, а покупать он ее не торопится.