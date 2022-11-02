Завершилось публичное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

2 ноября завершилось общественное обсуждение законопроектов о Всебелорусском народном собрании и об изменении Избирательного кодекса. Это было поручение Президента - обсудить документы с максимально широкими слоями населения. Почти две недели эксперты, политологи и депутаты вместе с белорусами на диалоговых площадках говорили о принципах работы, ключевых задачах высшего органа народовластия. Он будет определять основные направления развития нашей страны и общества. Аналогов законопроекту в международной практике нет. Все предложения в обобщенном виде уже завтра передадут организаторам публичного обсуждения в Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований (для экспертной отработки). Сам же закон о ВНС должен быть принят до марта следующего года. Илона Красутская подробнее.

Практика обсуждения знаковых законодательных документов

Практика обсуждать значимые законодательные изменения очень прижилась в обществе. Определенно, белорусам понравилось высказывать свою точку зрения. Начинали с кодексов, потом конституционные новшества, Концепция национальной безопасности на очереди. Сейчас последние пару недель все делились мнениями на счет законопроекта о Всебелорусском народном собрании.

Общественное обсуждение законопроекта о ВНС





Уже меньше звучит вопросов от людей относительно того, что такое Всебелорусское народное собрание, каким оно будет. Сегодня людей волнуют больше практические аспекты этих законов, правовой статус делегатов. Мы видим, что наше общество знает содержание этих документов, основные подходы к обеспечению формирования и функционирования Всебелорусского народного собрания. Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации

Президент поручил обсудить проект закона о ВНС с максимально широкими слоями населения

Глобально с ВНС все понятно. На уровне главы государства на всех этапах было много совещаний по теме. Во-первых, чтобы люди имели четкое представление, для чего этот орган и какие функции он будет выполнять. Во избежание каких бы то ни было спекуляций и чтобы услышать мнение самих людей Александр Лукашенко поручил обсудить документ максимально широко.

Президент: ВНС - опора и для народа, и для власти!

ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и нашего общества. Вместе, толокой можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации. Собрание - опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, гайки крутят и хлеб высевают, и примут решение, в каком направлении двигаться. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

За ВНС стратегия развития страны и контроль за выполнением поставленных задач

Глава государства разъяснял, у ВНС должны быть не только полномочия, определенные Конституцией, но и другие, и Основной закон это позволяет.

Это не про расширение состава участников или какое-то пересечение с полномочиями Президента или другой власти. Каждый будет заниматься своим делом. За ВНС стратегия развития страны и контроль за исполнением всех поставленных задач.





Вопросы формирования ВНС

Это правильно, когда государство доносит до населения, до общественности те идеи, которые оно намерено в дальнейшем реализовать путем совершенствования законодательства. Встречное движение - это всегда должно быть понимание и общественное одобрение либо неодобрение тех или иных посылов, поскольку исполнять положение закона будет общество, и эти нормы должны быть действиями, а не остаться лишь формально закрепленными на бумаге. Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси

По поводу ВНС в свое время, как и о новой Конституции, было много разных домыслов. Потому и нужны диалоговые площадки, чтобы пройтись по самым главным и даже непонятным моментам.

Это дает, конечно же, почву для дальнейших размышлений. Ведь проекты эти еще не внесены в законодательный орган страны. Для доработки Национальный центр правовой информации был подключен к этому с точки зрения технического обеспечения. Он разместил эти проекты на правовом форуме страны. Уже более 150 предложений на сегодняшний день поступил в Национальный центр по информации. Сейчас их систематизируют. Но это только часть предложений, остальное будет уже, конечно же, с диалоговых площадок. Потом это пища для размышления и законотворцам, и законодателям. Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь

Писали разное: что чуть ли не какие-то баснословные деньги будут выделяться под новый орган народовластия. Делегаты ВНС - это общественники. Так что никаких дополнительных расходов. Много дискуссий было и насчет того, кто же сможет войти в состав делегатов собрания, якобы "сходка избранных". Мол, а как же люди с улицы?! Что может решить улица, белорусы прекрасно знают. Среди делегатов от гражданского общества могут быть участники именно от общественных организаций. Так что, действительно, дело за самыми активными.

Лукашенко о ВНС: Все будет идти от народа!

Исключительно выборным путем все будет осуществлено. За исключением людей, которые будут занимать места по должности. Допустим, действующий Президент, премьер-министр, депутаты парламента, сенаторы, которые избраны уже народом. ВНС - это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Ну а уж те "свекловидные" товарищи - они туда не попадут. Это точно. Их никто не выберет. Это враги народа. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения - пожалуйста, по определенным правилам, которые для всех будут установлены. Если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Завершилось общественное обсуждение законопроекта о ВНС