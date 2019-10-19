Завершился этап интернет-переписи в Беларуси

Более 2 миллионов человек прошли интернет-перепись в Беларуси. Такие данные сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу озвучила глава Национального статистического комитета Инна Медведева. Самыми активными пользователями стали жители столицы - онлайн-анкеты заполнили почти 70 % минчан. Чаще всего свои данные о семье вносили женщины. А самыми загруженными для статистиков и системы стали первый и три последних дня интернет-переписи.



Перепись уже прошли около половины населения Беларуси. Заполнить анкеты по-прежнему можно на стационарных участках (они открыты до 30 октября). А уже с понедельника начнут работать переписчики. Подробнее об их работе расскажем сегодня вечером в программе "Панорама" на "Беларусь 1".