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Завершился этап интернет-переписи в Беларуси

Более 2 миллионов человек прошли интернет-перепись в Беларуси. Такие данные сегодня в эксклюзивном интервью нашему телеканалу озвучила глава Национального статистического комитета Инна Медведева. Самыми активными пользователями стали жители столицы - онлайн-анкеты заполнили почти 70 % минчан. Чаще всего свои данные о семье вносили женщины. А самыми загруженными для статистиков и системы стали первый и три последних дня интернет-переписи.

Перепись уже прошли около половины населения Беларуси. Заполнить анкеты по-прежнему можно на стационарных участках (они открыты до 30 октября). А уже с понедельника начнут работать переписчики. Подробнее об их работе расскажем сегодня вечером в программе "Панорама" на "Беларусь 1".

Онлайн-конференция на тему: "Перепись населения - 2019"

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