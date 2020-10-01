Завершился первый этап акции "Молодежь за безопасность"

Заготовить дрова, протереть пыль со шкафчиков… Молодежный десант со спасателями выполнили необходимую работу по дому людям, которые сами не могут этого сделать. Одной из них оказалась 93-летняя пенсионерка Ада Анатольевна, в прошлом учительница.



По завершении уборки девочки вместе с хозяйкой испекли торт "Безопасность".



Юные МЧСовцы напомнили Аде Анатольевне об элементарных правилах предосторожности. Ведь люди преклонного возраста наиболее подвержены пожарным рискам, так как у них снижается степень осознания опасности.



В столице за десять дней волонтеры навестили 60 пенсионеров. Не оставят без внимания и пожилых людей, проживающих в домах престарелых. Для них ребята подготовили творческие номера и конкурсы.



