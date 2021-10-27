Завершить сельхозработы в Беларуси необходимо до 7 ноября

Основную часть сельхозработ необходимо завершить до 7 ноября. Это сегодня прозвучало в правительстве, где прошло селекторное совещание с региональными властями. Досконально рассмотрели ситуацию в каждой области. Нарастить темпы накануне поручил Президент. Особое внимание и осенней вспашке, чтобы быть с хлебом в следующем году (о будущем урожае необходимо думать сейчас).

Хорошие показатели по картофелю - по стране осталось убрать считанные десятки гектаров. В этом году выросла и урожайность кукурузы. Аграрии собрали уже более 2 с половиной миллионов тонн сахарной свеклы. Активно убирают и овощи. Главное - уложиться в сроки, не забывая и о качестве. Как идут работы в полях, расскажет Антон Малюта.

Завершить сельхозработы до 7 ноября

Продовольственная безопасность - одна из главных задач для государства, и особую актуальность этот вопрос обретает именно осенью. В качестве штаба - Совмин. В сентябре здесь мониторили сев озимых, сейчас новые задачи с учетом поручений Президента.

На связи все регионы страны, задача - оценить ситуацию в каждом, главное - за статистикой увидеть конкретные достижения и недоработки.

Перенесемся в Гродненскую область.





В СПК "Свислочь" на работах сейчас заняты лучшие специалисты.

Подъем зяби для хозяйства - задача не менее ответственная, чем сев. На днях положили в землю озимые культуры и сразу всю технику направили на вспашку. Работают ускоренными темпами, землю подняли на 60 % площадей. Главное - успеть до заморозков.

Подготовить поля заранее

Поднять зябь или другими словами подготовить поля под весенний посев. Почему это важно сделать именно сейчас? Мы спросили у руководства профильного министерства.

Уборочная на контроле Президента

Накануне Президент "взбодрил" аграрный блок. Глава государства отметил недостатки, которые наблюдал с борта вертолета по пути в Лиду, поставил жесткие задачи по сельхозработам. В сжатые сроки поднять зябь, убрать кукурузу на зерно - расслабляться не время.

Урожайность кукурузы выросла

Почему такое внимание - понятно. Продовольственная безопасность - задача номер 1. Здесь никаких отговорок. Что касается кукурузы, нужно ликвидировать недобор по зерну. В этом году урожайность культуры выросла.

Уборка идет максимальными темпами. Только в хозяйстве "Логойский", например, ежедневный намолот более 200 тонн. Початки убирают два комбайна, столько же машин на отвозке. С полей "питательное золото" отправляется на зерносушильный комплекс. Круглосуточную работу ему задает хороший урожай. В среднем это 130 центнеров с гектара.

Ставку на царицу полей делают и другие хозяйства. Только в Минской области под кукурузой более 250 тысяч гектаров. Около 60 из них - на зерно. Объемы наибольшие по стране.

Собрано более 2,6 млн тонн сахарной свеклы

По всей стране убирают и свеклу - уже более 2 с половиной миллионов тонн. Что касается Могилевской области, здесь осталось закончить работы на трети площадей. Это поле в Быховском районе - хороший пример сотрудничества сахарных заводов с сельхозорганизациями Могилевщины.

Фронт работ до 7 ноября еще немалый. На оперативность влияют множество факторов. Один из важнейших - погода. Президент торопит не зря. Считанные дни до ноября, а это дожди и влажность, которые, к слову, уже наблюдаются в некоторых регионах республики. Тепло и солнце сейчас на вес золота, и этим нужно пользоваться.