Завершить в кратчайшие сроки полевые работы и начать ремонт техники - задача белорусских аграриев

За безопасность, только уже продовольственную, отвечают аграрии. Перед ними сейчас стоит задачазавершить сельхозработы в кратчайшие сроки. Приступить к ремонту техники. За зиму, по поручению Президента, будут определены центры, которые возьмут на себя основную нагрузку по обновлению машинного парка. Речь идет об МТЗ, Гомсельмаше и "Амкодор". Затраты при этом должны быть минимальными для хозяйств. О ситуации на местах - Андрей Ястребов.

В полях завершается подъем зяби

Уборочная позади. Но работа в полях не заканчивается. Подъем зяби - осенняя обработка почвы или вспашка. От зари до зари, рассказывает механизатор Александр Шевцов.

Технология отработана, говорит агроном "Учхоза" Сергей Дубровин. Поэтому только с высоким КПД техника соответственно белорусского производства и качественные плуги.

В итоге оптимальное накопление влаги, уничтожение сорняков. Под яровой сев почва будет готова в сроки. Значит и на хороший урожай хлеба можно рассчитывать в следующем году.

Зяблевую вспашку нам необходимо провести на площади 2,5 тысячи га. На данный момент вспахано уже более 2 тысяч. Три дня и заканчиваем. Сергей Дубровин, главный агроном РУП "УЧХОЗ БГСХА"

Своевременный ремонт техники

Плюс интенсивное известкование и внесение удобрений. То самое время, когда каждая единица техники на счету. Поэтому и не задерживается на мехдворе. Ремонт, мойка и снова в работу. После этот сеноворошитель на хранение до весны.

Так как у нас люди еще пока задействованы на полевых работах (вывозке органики, вспашке), поэтому мы сейчас производим небольшие ремонтные работы. Что касается остальных ремонтов, будем проводить, наверно, вначале декабря. Сергей Заяц, главный инженер РУП "УЧХОЗ БГСХА"

Основное внимание будет уделено восстановлению работоспособности энергонасыщенных тракторов. Сумма для восстановления работоспособности всей техники - около 3 миллионов рублей. Алексей Бромбин, начальник отдела механизации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома

График в районе ремонтных работ расписан вплоть до 1 марта. Когда вся техника должна быть готова снова выйти в поле.

Стратегия и тактика аграриев расписана для каждого района. Первоочередные задачи - завершение полевых работ, зяблевая вспашка. Меньше времени будет затрачено весной. Опять же экономия ресурсов.





Ход полевых работ и подготовка к будущему аграрному сезону на контроле главы государства. Поставлена четкая задача - подготовиться к раннему севу максимально. Еще ремонт техники. Плечо помощи в этом деле должны подставить крупные машиностроительные предприятия - аккумуляторы технологий и специалистов. К тому же это их техника в полях.

Центры помощи сельхозпредприятиям

Тысячи единиц таких нужных для аграриев машин, например, легенды полей - комбайны "Палессе" сходят с конвейера Гомсельмаша ежегодно. С такой же тщательностью здесь подходят к ремонту и модернизации техники, поступившей от хозяйств. Ведь серьезные поломки никто не устранит лучше, чем сам завод-изготовитель. Через те же сервисные центры по всей стране.

Ремонтом техники не только гарантийной, но и негарантийной занимаются наши профильные организации. Это наши технические центры, которые работают в Республике Беларусь, у нас их 16. Мы постоянно обеспечиваем их запасными частями по их заявкам своевременно и держим эти вопросы на контроле. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш"

Гарантийное обслуживание, ремонт. Заднепровский межрайагросервис. Пожалуй, первый помощник сельхозпредприятиям в Могилевской области. Конек - отечественная техника. Работают ежедневно. Прямо сейчас на починке 70 энергонасыщенных тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов и более 100 - узлов и агрегатов. К будущему сезону. Чтобы все успеть, штат рабочих увеличили почти вдвое.