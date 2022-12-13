Зависит ли сахарный диабет от сладких продуктов, разъясняет эндокринолог

Главный врачМинского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреней рассказала, чтоважно словить болезнь сахарного диабета до проявления неприятных симптомов. Поэтому всем пациентам старше 40 лет, особенно имеющим лишний вес, рекомендуется регулярно сдавать анализ на уровень глюкозы в крови натощак.



"Если результат выше 5,5 м/ммоль, есть нарушения углеводного обмена. В таком случае нужно исследовать гликированный гемоглобин, который показывает среднее значение содержания сахара за три месяца. При параметрах выше 6,5 процента рассматривается вопрос о наличии сахарного диабета", - пояснила врач.



Несмотря на свое название, эта болезнь совсем не сладкая: приходится себя строго контролировать, изменять определенные жизненные привычки. Какую роль играют в этой проблеме сладости? Они дают калории, из-за которых появляется лишний вес. Он в свою очередь формирует нечувствительность клеток к инсулину, то есть инсулинорезистентность, которая и выступает причиной сахарного диабета второго типа. "На самом деле неважно, чем вы будете добывать лишние калории - котлетами или конфетами. Но главное - израсходовать эти калории в течение дня. Так что выбирайте сладости с умом. Откажитесь от продуктов с высоким гликемическим индексом, быстро повышающих уровень сахара в крови. Иначе на него набрасывается поджелудочная железа, вырабатывая инсулин, и таким образом запускается порочный круг: сахар поднимается, инсулин его снижает - сильно хочется есть. Заедаете - и получаются те же качели. Поджелудочная железа с этим справляется до поры до времени", - предупредила эндокринолог.



