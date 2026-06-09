Завод по производству черной икры в Фаниполе приглашает на экскурсию

В Минской области развивают промышленный туризм на заводе, где выращивают осетровых и производят черную икру, являющуюся премиум-продукцией белорусской аквакультуры и всего отечественного АПК.

Объект находится в Фаниполе. Экскурсанты смогут увидеть саму уникальную рыбу (а их в природе 27 видов), узнать про систему фильтрации воды, в том числе благодаря улиткам, понаблюдать за процессом кормления осетров, а также увидеть УЗИ самки осетра и рассмотреть икринки под микроскопом.

Факт К слову, одна 10-килограммовая особь за 10 лет дает только 1 кг икры.

Посетители завода также смогут научиться отличать оригинальную черную икру от подделки, освоить азы высокой кухни. Проект промышленного туризма стартовал в июне, и уже отмечается повышенный спрос на него.

Как рассказал директор ЗАО "ДГ-Центр" Владимир Довгялло, детям на экскурсии интересно посмотреть на особи, которые пережили динозавров. Со школьниками, изучающими химию и биологию, можно поговорить о биохимии и своеобразной магии, которая происходит на предприятии.

"У меня большая гордость за многие продукты, производимые в Республике Беларусь. Спросите кого угодно за рубежом: Беларусь и ее продукты питания - это знак качества. Мое желание - донести эту мысль до наших граждан", - отметил Владимир Довгялло.

директор ЗАО "ДГ-Центр" Владимир Довгялло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f8dcbc-0c85-48d7-8cb1-e5a2b2ea7f10/conversions/61b95e0c-d891-4c06-8852-6063add457ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f8dcbc-0c85-48d7-8cb1-e5a2b2ea7f10/conversions/61b95e0c-d891-4c06-8852-6063add457ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f8dcbc-0c85-48d7-8cb1-e5a2b2ea7f10/conversions/61b95e0c-d891-4c06-8852-6063add457ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5f8dcbc-0c85-48d7-8cb1-e5a2b2ea7f10/conversions/61b95e0c-d891-4c06-8852-6063add457ea-xl-___webp_1920.webp 1920w