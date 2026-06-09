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Завод по производству черной икры в Фаниполе приглашает на экскурсию
В Минской области развивают промышленный туризм на заводе, где выращивают осетровых и производят черную икру, являющуюся премиум-продукцией белорусской аквакультуры и всего отечественного АПК.
Объект находится в Фаниполе. Экскурсанты смогут увидеть саму уникальную рыбу (а их в природе 27 видов), узнать про систему фильтрации воды, в том числе благодаря улиткам, понаблюдать за процессом кормления осетров, а также увидеть УЗИ самки осетра и рассмотреть икринки под микроскопом.
Факт
К слову, одна 10-килограммовая особь за 10 лет дает только 1 кг икры.
Посетители завода также смогут научиться отличать оригинальную черную икру от подделки, освоить азы высокой кухни. Проект промышленного туризма стартовал в июне, и уже отмечается повышенный спрос на него.
Как рассказал директор ЗАО "ДГ-Центр" Владимир Довгялло, детям на экскурсии интересно посмотреть на особи, которые пережили динозавров. Со школьниками, изучающими химию и биологию, можно поговорить о биохимии и своеобразной магии, которая происходит на предприятии.
"У меня большая гордость за многие продукты, производимые в Республике Беларусь. Спросите кого угодно за рубежом: Беларусь и ее продукты питания - это знак качества. Мое желание - донести эту мысль до наших граждан", - отметил Владимир Довгялло.
Фанипольских осетровых кормят отечественными кормами, производимыми на заводах Белорусской национальной биотехнологической корпорации.