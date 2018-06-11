Завод по изготовлению лекарств из компонентов крови появится в Беларуси этим летом. Там будут изготавливаться и препараты, которые раньше в нашей стране не производились. Это некоторые факторы свертываемости крови для больных гемофилией и препараты для косметологии. Также сегодня в Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов.