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Завод по изготовлению лекарств из компонентов крови появится в Беларуси

Завод по изготовлению лекарств из компонентов крови появится в Беларуси этим летом. Там будут изготавливаться и препараты, которые раньше в нашей стране не производились. Это некоторые факторы свертываемости крови для больных гемофилией и препараты для косметологии. Также сегодня в Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов.

"Мы этим законопроектом стимулируем безвозмездное донорство. Говорим, что мы забираем этим денежную компенсацию, но вместе с тем мы расширяем пакет, который выдает определенные гарантии нашим донорам. Это замена денежной компенсации питанием, которое будет четко просчитано до сдачи крови и после сдачи".

Всемирная организация здравоохранения поставила задачу перевести весь мир на безвозмездное донорство к 2030 году.

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