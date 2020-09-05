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Завод ракетостроения "Южмаш" - пример того, что ожидает промышленных гигантов после революций

Кадры из Украины. Завод ракетостроения "Южмаш" когда-то был гордостью всей страны. Сейчас же власти Украины выделяют миллиарды гривен, чтобы покрыть долги по зарплате рабочим. Производство стало ярким примером того, что ожидает промышленных гигантов после революций.

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