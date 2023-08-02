3 августа стартует предкастинг "Фактор.by"

Сегодня в полдень на проспекте Победителей в Минске для кого-то начнется вокальная карьера. Самое рейтинговое и поющее шоу страны "Фактор.by" официально начинается!

Предкастинг - это первая ступень. Те, кто оставил заявку на сайте Белтелерадиокомпании и через видео презентовал свои голосовые способности, пройдут регистрацию, получат заветный номер и споют перед компетентным жюри.

Прослушивание начнется в 12:00 на проспекте Победителей, 49. Желающих стать звездой просят выкладываться по максимуму. А самых ярких - тех, кто пройдет отбор - ждет встреча со звездными наставниками. Новое имя в составе четверки судей раскрыто - это российский продюсер Иосиф Пригожин.

Кто сразит наповал нотой или же возьмет харизмой, станет известно на предкастинге. Он будет длиться 5 дней, до 7 августа. И пройдет только в Минске.