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3 августа стартует предкастинг "Фактор.by"
Сегодня в полдень на проспекте Победителей в Минске для кого-то начнется вокальная карьера. Самое рейтинговое и поющее шоу страны "Фактор.by" официально начинается!
Предкастинг - это первая ступень. Те, кто оставил заявку на сайте Белтелерадиокомпании и через видео презентовал свои голосовые способности, пройдут регистрацию, получат заветный номер и споют перед компетентным жюри.
Прослушивание начнется в 12:00 на проспекте Победителей, 49. Желающих стать звездой просят выкладываться по максимуму. А самых ярких - тех, кто пройдет отбор - ждет встреча со звездными наставниками. Новое имя в составе четверки судей раскрыто - это российский продюсер Иосиф Пригожин.
Кто сразит наповал нотой или же возьмет харизмой, станет известно на предкастинге. Он будет длиться 5 дней, до 7 августа. И пройдет только в Минске.
Вместе с молодыми тембрами команда проекта готова услышать и голоса почтенного возраста. Параллельно будет идти кастинг на проект "Фактор.by 60+". Ваши родные - бабушки и дедушки, мамы и папы - могут или прийти с 3 по 7 августа на предкастинг и спеть лично или отправить онлайн-заявку до 31 августа, если домашние или дачные заботы пока в приоритете. Путь тот же: на официальном сайте Белтелерадиокомпании есть анкета для заполнения. Туда же нужно прикрепить и видеовыступление.
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