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Завтра белорусы будут собирать мусор во время пробежки
Белорусская столица присоединяется к международной экологической инициативе под названием плоггинг. Во время пробежки надо собирать мусор. Сама идея зародилась в Швеции, поэтому одним из инициаторов мероприятия стало именно посольство этой страны в Беларуси. Завтра в Минске впервые проведут полезную для города пробежку - в Лошицком овраге. Начало забега в 11:00. На протяжении дистанции в 3 километра находятся 6 точек сортировки мусора. Для участия в забеге надо пройти регистрацию. Весь инвентарь выдадут на месте. К тому же участникам предложат чай и угощения.
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