В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Завтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры Анатолию Маркевичу. Помимо прямой телефонной лини будет организован прием граждан. Связаться с министром можно будет с 9 до 11 утра. А после министр ответит на вопросы при личной встрече. Прием пройдет по предварительной записи.