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Завтра зимний характер погоды изменится на потепление
Зимние капризы. От трескучих морозов почти в плюсовые температуры. Сегодня самая холодная ночь была в Слуцке - минус 28,3 градуса. В Минске столбик термометра опускался до минус19. Сегодня в течение дня также будет морозно, облачно с прояснениями и без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от минус 10 до минус 16 градусов. Но уже завтра зимний характер погоды изменится на потепление. А в выходные вообще ожидается до плюс 2.
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