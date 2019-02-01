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Завтра на "Беларусь 1" субботнее шоу "Макаенка, 9"

Завтра на "Беларусь 1" субботнее шоу "Макаенка, 9".

Кто только не хочет поехать на "Евровидение" - разбираем видеовизитки участниц отбора. А также чего стоит победа, которую украли? Как белорусский велогонщик Евгений Королек отреагировал на ошибку судей, наш видеоответ всем организаторам и арбитрам. А еще удивительная встреча тех, кто потом остается наедине со своим смартфоном. Уникальная модель дня всех выпускников. И главное блюдо января - Рыбка, которая удивила всех. Завтра в студии "Макаенка, 9".

Все выпуски субботнего шоу "Макаенка, 9" смотрите здесь

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