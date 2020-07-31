География соревнований с каждым годом расширяется: так, четвертому розыгрышу Кубка БФБ старт будет дан в Чаусах. Турниры такого масштаба здесь пройдут впервые. Город для дебютных гонок выбран неспроста, именно здесь прошла масштабная реконструкция местного спорткомплекса, церемония открытия которого завтра и состоится.





Наш спортивный обозреватель Станислав Липский в эти дни работает на востоке Беларуси - ему слово.





В Чаусах завтра откроется новый биатлонный комплекс

Чаусы уже подарили мировому спорту именитых атлетов, среди них: Сергей Новиков, Динара Алимбекова, Роман Елётнов. Но то ли еще будет с вводом нового биатлонного спорткомплекса перед городом открываются новые олимпийские перспективы.

По сути, в райцентре на востоке Беларуси появились "мини-Раубичи", объект областного значения включает в себя лыжероллерную трассу длиной полтора километра и шириной 6 метров, 18 стрелковых установок, тренерскую биржу, главный корпус, где расположены: судейская, пресс-центр, боксы для хранения и обработки оружия, раздевалки, тренажерный зал. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей. Четырехкратная чемпионка мира по биатлону: Елена Зубрилова констатирует, для юниоров - будущего сборной страны - созданы идеальные условия для роста.

Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира по биатлону:

"В первую очередь, расширяется география биатлона. Кубок федерации переместился в Чаусы, в Могилевскую область, откуда вышли прекрасные спортсмены: Сергей Новиков, Динара Алимбекова. И, как мы видим, новый комплекс, новое шикарное стрельбище. Пусть 18 установок, но для детей этого будет достаточно. Плюс трасса".

Современный биатлонный комплекс для юных спортсменов

Спорткомплекс долгожданный, подчеркивает директор специализированной СДЮШОР Чаусского района - Александр Дорофеев, именно этой школе будет принадлежать новый спорткомплекс, расположен стадион, к слову, всего в 100 метрах от главного учебного корпуса. Времена, когда юные биатлонисты были вынуждены ходить в ближайший орешник на стрельбище, прошли.

Александр Дорофеев, директор СДЮШОР Чаусского района:

"Раньше мы работали на лыжероллерке на городской площади. Это всем известная, обыкновенная прямая, где не было ни подъемов, ни склонов. И перед какими-то соревнованиями детей приходилось вывозить в Могилев на лыжероллерку, чтобы они попробовали эти спуски, подъемы. Стрельбище наше находилось в километрах двух отсюда, и много времени уходило, чтобы приехать, взять оружие, заехать туда. Было тяжело, и не всегда добраться туда можно было".

В специализированной спортивной школе в Чаусах биатлоном занимается более 100 человек, они здесь живут, тренируются и учатся, этот спорткомплекс по сути второй дом для юных биатлонистов.

Кирилл Павлив, воспитанник СДЮШОР Чаусского района:

"Классно, что построили! Я думаю, что в скором времени биатлоном начнут заниматься больше людей".

Уже завтра спорткомплекс официально откроют