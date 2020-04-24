3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
Завтра по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены на экспозиции "Моя Беларусь"
Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе
Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
Концерт на глубине 420 метров - "Марафон единства" в Солигорске спустился в шахту
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все