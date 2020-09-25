Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Власти регионов продолжают решать проблемы белорусов. Завтра по традиции можно обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.