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Завтра на вопросы белорусов ответит Сергей Сивец

21 октября с 10:00 до 13:00 на вопросы белорусов ответит председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. Прием будет проходить в Минске по улице Кирова, 49 по предварительной записи.

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