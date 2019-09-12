У Дворца спорта уже развернули свою площадку столичные спасатели. Завтра начинаются соревнования по пожарно-спасательному спорту. За звание лучшего поборются сотрудники МЧС со всей страны. В программе штурм пожарных лестниц и полоса препятствий. Наблюдать за чемпионатом минчан приглашают в пятницу и субботу с 14:00 до 18:00.