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Завтра неравнодушные к судьбе своей родины белорусы вновь соберутся в разных городах

Начнется акция с молодежного велопробега в Жлобине. В Могилеве пройдет общегородской детский праздник. В Гродно и регионах области состоится автопробег.

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