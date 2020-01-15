Завтра прием граждан на местах проведут представители Администрации Президента

Они проверят выполнение поручений Главы государства и эффективность действий местных органов власти по работе с населением. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проведет прием на своем рабочем месте с 10 утра. А помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич выслушает граждан в Столинском районе на предприятии Давид-Городокского электромеханического завода в 12:30.