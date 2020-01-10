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Завтра прямые линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответитпервый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.

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