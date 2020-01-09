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Завтра с 10 утра выразить соболезнования можно будет в посольстве Ирана в Беларуси

Цветы и свечи в память о жертвах авиакатастрофы оставляют также у входа в посольство Украины в Минске. У здания диппредставительства приспущен флаг. Открыта книга скорби и в Бресте. Завтра с 10 утра выразить соболезнования можно также в посольстве Ирана.

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