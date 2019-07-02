Все события на аренах и фан-зонах Европейских игр Белтелерадиокомпания освещала нон-стоп. И сейчас мы продолжаем насыщенный новостной марафон, чтобы наши зрители в День Независимости все узнали и увидели первыми. Уже завтра с 9 утра Агентство теленовостей начнет работу в режиме информационных каналов. Мы расскажем в прямых включениях о подготовке техники и пеших колонн к параду. Студия "600 метров" на Макаенка,9 снова в формате переклички будет взаимодействовать с новой выездной студией на проспекте Победителей. Туда мы приглашаем многочисленных гостей. Это будут участники памятных и торжественных мероприятий, и не только участники, а целые семьи - спортсмены, артисты, известные люди страны.



В 19:00 работу начнет вечерний информационный канал. Мы покажем все последние приготовления к параду, обеспечивать трансляцию которого также будет Белтелерадиокомпания. Для того чтобы картинка была снята на высочайшем уровне, подготовлен целый арсенал техники. Передвижные телевизионные станции уже готовятся к работе. Так что если у кого-то не получится попасть в этом году на парад, обязательно включайте телеканал "Беларусь 1".