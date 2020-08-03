3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Завтра стартует досрочное голосование на выборах Президента Беларуси
Отдать свой голос до воскресенья имеет право гражданин, который не сможет проголосовать 9 августа либо в этот день не будет находиться по месту жительства.
Итак, проголосовать досрочно можно с 4 по 8 августа. Участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов каждый день. За исключением санаториев, профилакториев, домов отдыха, больниц - там избирателей ждут в основной день голосования (то есть в ближайшее воскресенье).
Бюллетень выдается избирателю после предъявления документа, удостоверяющего личность. Всего на президентских выборах будут работать 5 767 участков для голосования. В том числе 44 за пределами страны.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов